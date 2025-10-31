Ричмонд
Кошмар в элитном молдавском прорумынском лицее имени Георге Асаки: Как его руководство, подозреваемое в коррупции, «терроризировало» сотрудников

О чём анонимно рассказывают сотрудники столичного лицея.

Источник: Комсомольская правда

По словам анонимных сотрудников лицея им. Георге Асаки, настоящим бичом учреждения была заместитель директора по хозяйственной части Лидия Йорга, которую прямо назвали «тираном», пишет nemdnews.

Ситуация, которую они описывают:

• Угроза увольнением: Если кто-то из официально трудоустроенных сотрудников начинал возмущаться из-за неправомерно возложенных обязанностей (часто — за «мёртвые души»), его сразу увольняли. Это привело к очень высокой текучести кадров.

• Двойная нагрузка: На тех, кто работал честно, сваливали весь объём работы, который должны были выполнять фиктивные работники, числящиеся только в зарплатных ведомостях.

• Моральное давление: Сотрудники заявили, что такого «морального давления» со стороны директора Натальи Булат и Лидии Йорга они не припомнят. Они чувствовали, что к ним «относятся как к животным».

• «Монархия»: В лицее, по их словам, установилась «полная монархия директора и ее помощников», где правила и закон заменяли личные указания руководства.

Настоящий бардак. Хорошая школа, говорите?

Напомним, что директор Теоретического лицея имени Георге Асаки в Кишиневе и представитель экономического агента были задержаны сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Их подозревают в хищении средств, пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Заместитель руководителя учреждения находится под следствием, оставаясь на свободе.

