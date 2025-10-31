Кошмар в элитном молдавском прорумынском лицее имени Георге Асаки: Как его руководство, подозреваемое в коррупции, «терроризировало» сотрудников

Напомним, что директор Теоретического лицея имени Георге Асаки в Кишиневе и представитель экономического агента были задержаны сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Их подозревают в хищении средств, пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Заместитель руководителя учреждения находится под следствием, оставаясь на свободе.