Кошмар в элитном молдавском прорумынском лицее имени Георге Асаки: Как его руководство, подозреваемое в коррупции, «терроризировало» сотрудников

По словам анонимных сотрудников лицея им. Георге Асаки, настоящим бичом учреждения была заместитель директора по хозяйственной части Лидия Йорга, которую прямо назвали «тираном», пишет nemdnews.
Ситуация, которую они описывают:
• Угроза увольнением: Если кто-то из официально трудоустроенных сотрудников начинал возмущаться из-за неправомерно возложенных обязанностей (часто — за «мёртвые души»), его сразу увольняли. Это привело к очень высокой текучести кадров.
• Двойная нагрузка: На тех, кто работал честно, сваливали весь объём работы, который должны были выполнять фиктивные работники, числящиеся только в зарплатных ведомостях.
• Моральное давление: Сотрудники заявили, что такого «морального давления» со стороны директора Натальи Булат и Лидии Йорга они не припомнят. Они чувствовали, что к ним «относятся как к животным».
• «Монархия»: В лицее, по их словам, установилась «полная монархия директора и ее помощников», где правила и закон заменяли личные указания руководства.
Настоящий бардак. Хорошая школа, говорите?
Напомним, что директор Теоретического лицея имени Георге Асаки в Кишиневе и представитель экономического агента были задержаны сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Их подозревают в хищении средств, пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Заместитель руководителя учреждения находится под следствием, оставаясь на свободе.
