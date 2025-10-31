В Кабардино-Балкарии стартовал ремонт моста через реку Терек

Ремонт моста через реку Терек между Майским и Терским районами стартовал в Кабардино-Балкарии. Работы выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Объект расположен на одном из важнейших участков региональной автодороги Прохладный — Эльхотово, входящей в состав опорной сети Российской Федерации. По трассе проходит интенсивный транспортный поток, обеспечивающий движение между несколькими районами республики и соседними регионами.
Протяженность искусственного сооружения составляет 181 метр. Сейчас мост находится в неудовлетворительном состоянии. В дальнейшем специалисты заменят опорные части балок пролетного строения, уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, они сделают тротуары и установят современные элементы безопасности движения. Завершить все строительно-монтажные работы планируется летом 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.