Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кабардино-Балкарии стартовал ремонт моста через реку Терек

Сооружение расположено на одном из важнейших участков региональной дороги Прохладный — Эльхотово.

Ремонт моста через реку Терек между Майским и Терским районами стартовал в Кабардино-Балкарии. Работы выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Объект расположен на одном из важнейших участков региональной автодороги Прохладный — Эльхотово, входящей в состав опорной сети Российской Федерации. По трассе проходит интенсивный транспортный поток, обеспечивающий движение между несколькими районами республики и соседними регионами.

Протяженность искусственного сооружения составляет 181 метр. Сейчас мост находится в неудовлетворительном состоянии. В дальнейшем специалисты заменят опорные части балок пролетного строения, уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, они сделают тротуары и установят современные элементы безопасности движения. Завершить все строительно-монтажные работы планируется летом 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.