Жуткая авария на М-5: водитель пикапа разбился насмерть в лобовом столкновении с грузовиком

Сегодня вечером, 31 октября, на 1376-м километре трассы М-5 «Урал» в Буздякском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По предварительным данным республиканской Госавтоинспекции, 40-летний водитель JMC Vigus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania.
В результате лобового столкновения водитель пикапа от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его 39-летняя пассажирка госпитализирована.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб.
