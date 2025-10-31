Ричмонд
Жуткая авария на М-5: водитель пикапа разбился насмерть в лобовом столкновении с грузовиком

В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель пикапа.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 31 октября, на 1376-м километре трассы М-5 «Урал» в Буздякском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По предварительным данным республиканской Госавтоинспекции, 40-летний водитель JMC Vigus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате лобового столкновения водитель пикапа от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его 39-летняя пассажирка госпитализирована.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб.

