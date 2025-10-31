Ричмонд
50-ти миллионный пользователь МАХ отправится в семейное путешествие по России

МАХ определил юбилейного, 50-миллионного пользователя — им стала 34-летняя Анна Акулова из Барнаула. Девушка зарегистрировалась в национальном мессенджере 27 октября.

Источник: VK

Анна получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России и мерч. Девушка сможет самостоятельно выбрать даты, город и культурную программу путешествия.

Вручение подарков проходило в офисе МАХ в Москве, куда Анна прибыла со своей 9-летней дочерью Вероникой. Девушка призналась, что подарок оказался для нее сюрпризом, но уже знает, куда отправится вместе с дочерью.

27 октября аудитория МАХ достигла 50 миллионов пользователей. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек. С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, позвонили 842 миллиона раз и записали более 25 миллионов видеокружков.