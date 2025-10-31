Газманов представил альбом «Песни особого назначения»

«Это очень важно сейчас понимать, что песни, которые пишут ребята на фронте, наши воины, невозможно написать на гражданке. Они там пропахшие порохом, каждую минуту могут потерять здоровье, а может — и жизнь. Это совсем все по-другому. Там (в альбоме “Песни особого назначения” — ред.) такие песни, похожие на те, что рождались в период Великой Отечественной войны, под которые наши деды, прадеды, отцы вставали из окопов и шли на танки, побеждали — и победили. Поэтому в этих песнях особого назначения заложен ген победителей», — сказал Газманов на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в пятницу.