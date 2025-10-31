Газманов представил альбом «Песни особого назначения»

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Народный артист РФ, идейный вдохновитель проекта «Газманов-Родники» Олег Газманов презентовал альбом «Песни особого назначения», в который вошли более 20 композиций, написанных участниками специальной военной операции и их близкими.
«Это очень важно сейчас понимать, что песни, которые пишут ребята на фронте, наши воины, невозможно написать на гражданке. Они там пропахшие порохом, каждую минуту могут потерять здоровье, а может — и жизнь. Это совсем все по-другому. Там (в альбоме “Песни особого назначения” — ред.) такие песни, похожие на те, что рождались в период Великой Отечественной войны, под которые наши деды, прадеды, отцы вставали из окопов и шли на танки, побеждали — и победили. Поэтому в этих песнях особого назначения заложен ген победителей», — сказал Газманов на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в пятницу.
В альбом вошли более 20 песен, которые написаны бойцами специальной военной операции и их близкими, всего было подано 215 заявок. Ранее композиции не были опубликованы на различных цифровых площадках.
По словам генпродюсера проекта Елены Ульяновой, отдельное направление «Песни особого назначения» в рамках движения «Родники», посвященное теме специальной военной операции, родилось из запроса аудитории. «Это крик, это боль, это сердце всей нашей страны. Пишут песни не только ребята, которые находятся в зоне специальной военной операции, пишут не только те, кто бывает там с гуманитарной помощью, а пишут жены, подруги, семьи — те, кто остается здесь и переживает за своих бойцов», — добавила она.
Кроме того, рамках пресс-конференции дуэт I.L.A.Y. & С. В. О. Й (Илья Тюляев и Антон Устинов) представили свою песню «Дурочка-война», исполнив ее вживую под гитару. Композиция также вошла в первый альбом проекта «Песни особого назначения».
«Мы написали эту песню про Кемеровскую роту. Они совершили подвиг в Донецкой Народной Республике, освободили село Желанное, много бойцов погибло. Мы поддерживали связь и до сих пор поддерживаем ее с командиром подразделения. В честь этого подвига мы решили записать песню», — рассказал Илья Тюляев.
Создатели проекта рассказали, что в будущем будут выходить новые сборники. Песни, которые не вошли в первый релиз, могут стать частью последующих альбомов.
«Мы не останавливаем прием заявок. Этот проект не является конечным. Конечно, он будет развиваться дальше — и мы постараемся никого не упустить», — отметила Ульянова.
Конкурс патриотической песни «Родники» создан в ноябре 2022 года при поддержке Российского фонда культурных инициатив. Проект предполагает поиск и развитие талантливых российских музыкантов, певцов, композиторов и поэтов.