Форум «ИННОСИБ-2025» в Омске посетили более 2 тысяч человек

Свыше 2 тысяч человек приняли участие в мероприятиях международного форума «ИННОСИБ-2025», который прошел 16−18 октября в Омске. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном правительстве.
Форум организовали для социальных предпринимателей и инвесторов, представителей НКО и активистов, муниципальных ресурсных центров и органов власти, а также для тех, кто хочет создавать изменения в обществе. Омск посетили представители 12 стран, включая Республику Корею, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссию и Индию. Событие привлекло внимание федеральных экспертов из органов власти, государственных организаций и фондов.
«К диалогу впервые присоединились эксперты из Конго, Бенина, Бангладеш, Индонезии и Вьетнама. В рамках нашей системной работы и ранее заключенных соглашений в форуме участвовали представительные делегации из Республики Абхазии и новых регионов России — республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — пояснила руководитель Омского центра инноваций социальной сферы, член региональной Общественной палаты Ирина Сербина.
На форуме было открыто 49 площадок с организованными выставками и мастер-классами. Также в программу входило посещение социальных предприятий. В ключевой день форума, 17 октября, между участниками было подписано более 30 партнерских соглашений. Так, Министерство спорта Омской области намерено сотрудничать с Федерацией тхэквондо Республики Кореи и благотворительным фондом «Созвездие Добра». Больше всего соглашений подписано между некоммерческими организациями и социальными предпринимателями.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.