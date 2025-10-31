Форум «ИННОСИБ-2025» в Омске посетили более 2 тысяч человек

На форуме было открыто 49 площадок с организованными выставками и мастер-классами. Также в программу входило посещение социальных предприятий. В ключевой день форума, 17 октября, между участниками было подписано более 30 партнерских соглашений. Так, Министерство спорта Омской области намерено сотрудничать с Федерацией тхэквондо Республики Кореи и благотворительным фондом «Созвездие Добра». Больше всего соглашений подписано между некоммерческими организациями и социальными предпринимателями.