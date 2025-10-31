Чернышенко рассказал о возможностях для бойцов СВО на «Абилимпиксе»

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Участники СВО в рамках национального чемпионата «Абилимпикс» смогут могут получить новую специальность, также продемонстрировать свои навыки и таланты, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В Москве 30 октября состоялась торжественная церемония открытия Национального чемпионата «Абилимпикс». В 2025 году он проходит под девизом «Нет предела — действуй смело!». Соревноваться будут участники трех возрастных категорий: «школьники», «студенты», «специалисты». Проект направлен на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
«В этом году особое внимание нашим героям, ребятам (участникам — ред.) СВО, которые имеют уникальную возможность получить новые рабочие специальности, продемонстрировать свои навыки и таланты. Здесь им для этого созданы все условия», — сказал Чернышенко на пленарном заседание «От вызовов к решениям: стратегия роста инклюзивного потенциала России через движение “Абилимпикс”.
Зампред правительства пожелал участникам СВО найти себе задачи, которые будут перед ними стоять в мирной жизни.
«Для этого по поручению президента (России — ред.) мы вместе с вами и работаем, я уверен, что 50 специальностей, по которым проходят здесь соревнования, и те 450 победителей, о которых мы узнаем 2 ноября, будут такими звездочками, ролевыми моделями для всех тех, кто хочет, несмотря на ограничения по здоровью, быть активным членом нашего общества, приносить пользу», — заключил вице-премьер.