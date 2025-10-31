Чернышенко рассказал о возможностях для бойцов СВО на «Абилимпиксе»

«Для этого по поручению президента (России — ред.) мы вместе с вами и работаем, я уверен, что 50 специальностей, по которым проходят здесь соревнования, и те 450 победителей, о которых мы узнаем 2 ноября, будут такими звездочками, ролевыми моделями для всех тех, кто хочет, несмотря на ограничения по здоровью, быть активным членом нашего общества, приносить пользу», — заключил вице-премьер.