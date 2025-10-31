Ричмонд
Губернатор Юрий Слюсарь поздравил коллектив ОКДЦ с 30-летием

Ведущий медцентр Дона отметил юбилей наградами и словами благодарности.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 31 октября, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил Областной консультативно диагностический центр и поздравил его коллектив с 30-летием. Как сообщили в правительстве, глава региона поблагодарил медиков за труд и вручил лучшим сотрудникам награды и поощрения.

— ОКДЦ — ведущая клиника Ростовской области, где есть все для точной и быстрой диагностики: современное оборудование, грамотная организация, но главное — уникальные специалисты. За 15 лет объем лабораторных анализов вырос десятикратно, а поток пациентов увеличился в четыре раза, до полумиллиона в год, — отметил губернатор.

Юрий Слюсарь отдельно поблагодарил коллектив за вклад в борьбу с пандемией — центр стал флагманом ПЦР-диагностики, проведя почти три миллиона исследований.

— Главный итог вашей работы — спасенные жизни и сохраненное здоровье людей. Низкий поклон вам за это, — сказал глава региона.

Главный врач ОКДЦ Дмитрий Бурцев подчеркнул, что клиника развивается и осваивает новейшее оборудование. По губернаторскому проекту «Поезд здоровья» врачи обследовали более десяти тысяч жителей области.

Поздравить медицинский коллектив также приехали полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, первый заместитель спикера донского парламента Сергей Михалев и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

