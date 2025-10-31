Мягкой посадки: как улучшают сибирские и дальневосточные аэропорты

Отметим, что параллельно с работами по нацпроекту воздушные гавани и авиакомпании внедряют отечественное программное обеспечение. Его разрабатывают индустриальные центры компетенций. Российский софт используют уже более 70 профильных организаций. Например, по заказу московского аэропорта Шереметьево созданы ‎централизованные сервисы для управления стойками регистрации пассажиров и выхода на посадку, а также оформления и поиска утерянного багажа.