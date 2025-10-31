Мягкой посадки: как улучшают сибирские и дальневосточные аэропорты

Такую огромную страну, как Россия, невозможно представить без развитой сети аэропортов. Она позволяет путешествовать на большие расстояния быстро и комфортно. В некоторых районах самолет — единственный способ добраться до нужной точки.
По поручению Президента Владимира Путина среднее число полетов на каждого жителя России к 2030 году должно вырасти по сравнению с 2023 годом на 50%. В том числе благодаря модернизации отечественных аэропортов, которую проводят при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система».
Рассказываем, где уже произошли изменения и что еще планируют сделать.
Как нацпроект меняет воздушные гавани.
К обновлению аэропортов по нацпроекту подходят комплексно. Большое внимание уделяют состоянию взлетно-посадочных полос и вспомогательной инфраструктуре.
Какие типы самолетов может принимать воздушная гавань, зависит от качества и протяженности полосы. Для больших тяжелых лайнеров она должна быть гораздо длиннее и прочнее, чем для легких бортов малой авиации, которые выполняют местные рейсы. Ровность покрытия влияет на безопасность при взлете и приземлении.
Вместе с полосами обновляют и вспомогательные объекты: рулежные дорожки, перроны для стоянки самолетов, склады топлива. Обновляют площадки для обработки бортов противообледенительной жидкостью, модернизируют диспетчерские и метеорологические пункты.
Отметим, что параллельно с работами по нацпроекту воздушные гавани и авиакомпании внедряют отечественное программное обеспечение. Его разрабатывают индустриальные центры компетенций. Российский софт используют уже более 70 профильных организаций. Например, по заказу московского аэропорта Шереметьево созданы централизованные сервисы для управления стойками регистрации пассажиров и выхода на посадку, а также оформления и поиска утерянного багажа.
Залог стабильного расписания.
Один из аэропортов, которые модернизируют по нацпроекту, находится в Южно-Сахалинске. Там строят новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,4 км и шириной 60 м.
«Транспортная доступность — ключевой вопрос развития островов. Новый аэровокзал стал крупным авиахабом на Дальнем Востоке, и мы им гордимся. Теперь важно завершить модернизацию взлетно-посадочной полосы, обеспечив все современные требования авиационной безопасности. Действующая полоса устарела физически и морально. Новая взлетка прослужит островитянам верой и правдой многие десятилетия», — уверен губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Как ожидается, первые самолеты новая полоса примет приблизительно через год. Бетонирование все еще продолжается, но параллельно специалисты уже завершили монтаж оборудования для связи между пилотами и наземными службами.
Также рабочие установят навигационные световые сигналы, систему сбора и очистки дождевой и талой воды. Не забудут и про рулежные дорожки, по которым самолеты будут попадать на полосу перед взлетом и покидать ее после посадки.
После завершения работ аэропорт Южно-Сахалинска сможет принимать самолеты всех типов. А еще благодаря модернизации рейсы станут реже откладывать из-за непогоды. Планируется, что число пассажиров вырастет до 2 млн человек в год.
Хаб-рекордсмен.
Корпус для обслуживания внутренних рейсов действует в аэропорту Хабаровска с 2019 года, а в сентябре этого года там открыли новый международный терминал. Теперь общая площадь воздушной гавани составляет 48 тыс. кв. м, что делает аэровокзальный комплекс самым большим на Дальнем Востоке.
За один час международный терминал способен обслуживать до 600 человек, а его годовая пропускная способность — до 1 млн пассажиров. Пассажиров регистрируют на 11 стойках. В зоне паспортного контроля установлены 30 кабин.
Для комфортной посадки на самолеты и высадки предусмотрены два телетрапа. Это коридоры, по которым можно попасть на борт прямо из терминала, не выходя на улицу.
«Развитие инфраструктуры воздушного транспорта делает перелеты дальневосточников и гостей региона безопаснее и комфортнее — это ключевой результат совместной работы в интересах граждан, государства и бизнеса», — подчеркивает руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
Модернизация аэропорта Хабаровска продолжается. В 2028—2030 годах по нацпроекту там планируют обновить часть перрона и рулежные дорожки. Кроме того, на территории воздушной гавани собираются открыть центр техобслуживания и ремонта отечественных самолетов.
Теплый прием для гостей.
В аэропорту Магадана Сокол большая реконструкция завершается. Там построили новую рулежную дорожку, установили светосигнальное оборудование, модернизировали водосточно-дренажную систему. Перрон для стоянки самолетов расширили на пять мест.
Теперь пользоваться телетрапами могут пассажиры больших воздушных судов. Раньше такая возможность была только у тех, кто прилетал на относительно небольших самолетах. Остальные ехали от взлетно-посадочной полосы до здания аэровокзала на специальном автобусе.
По периметру аэропорта установили новую систему видеонаблюдения. Даже без дополнительного обогрева этим камерам не страшны тридцатиградусные морозы, которые бывают в Магадане.
Перенос аэропорта местного значения.
Реконструкцию неизменно проводят не только в городах-миллионниках, но и в малых и труднодоступных населенных пунктах. Особое внимание уделяют развитию инфраструктуры в центрах добычи полезных ископаемых и других природных ресурсов.
Одно из таких мест — приполярный поселок городского типа Зырянка на северо-востоке Якутии. Этот населенный пункт расположен примерно в 50 км от угольного разреза, который ежегодно поставляет около четверти миллиона тонн топлива в котельные нескольких районов Якутии, а также на Чукотку и в Магаданскую область.
В 2028—2030 годах в Зырянке планируют построить по нацпроекту новый аэродром, чтобы перенести воздушную гавань на другое место. Это требуется потому, что сейчас взлетно-посадочную полосу ежегодно затапливает и размывает, принимать самолеты в таких случаях невозможно.
На площадке, выбранной для нового аэродрома, появятся грунтовая взлетно-посадочная полоса, четыре места для стоянки авиатехники и служебно-пассажирский корпус. Для работы аэропорта установят навигационное и метеорологическое оборудование.
Первый шаг к решению задачи.
Аэропорт Иркутска входит в пятерку самых загруженных в Сибири и в двадцатку — во всей России. В прошлом году им воспользовались 4 млн человек.
Чтобы воздушная гавань справлялась с текущей нагрузкой и наращивала поток пассажиров, в дополнение к двум работающим терминалам построили еще один. Его открыли в июне и используют как зону прилета для внутрироссийских рейсов.
Второй внутренний терминал возвели 15 лет назад, изначально рассчитывая на 1,5 млн пассажиров в год. Теперь он стал менее загружен и работает только на вылет.
Площадь нового корпуса — 2,6 тыс. кв. м. На прилегающей территории ради него вдвое расширили парковку. Одновременно в городе благоустроили ближайшую площадь. Для прибывающих пассажиров и тех, кто их встречает, установили уличные лавочки.
Конструкция третьего терминала модульная, некапитальная. Само его создание — это временное решение. Ведь в будущем по нацпроекту за чертой города возведут с нуля аэропорт, который сможет обслуживать более 7 млн пассажиров в год.
Как ожидается, его начнут строить в 2028 году. Там оборудуют взлетно-посадочную полосу длиной около 4 км для приема крупных самолетов. Предпроектные работы уже ведут.
Комфорт и безопасность для сотен миллионов пассажиров.
С 2019 года по нацпроекту уже обновили 35 аэропортов. Многие из них расположены именно в Сибири и на Дальнем Востоке. В 2025—2030 годах при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система» число модернизированных воздушных гаваней, как ожидается, превысит 75.
Уже заметно, как позитивно обновление аэропортов по нацпроекту влияет на число перелетов. За январь-август текущего года отечественные воздушные гавани приняли примерно столько же пассажиров, сколько за весь прошлый год, — 144,6 млн человек. Большинство из них путешествовали внутри страны.
Отметим, что помимо аэропортов по нацпроекту также модернизируют железные дороги, внутренние водные пути и морские порты, а также развивают Северный морской путь.