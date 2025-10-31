В 2026 году в Санкт-Петербурге завершат благоустройство Линейного парка

Заключительный этап благоустройства территории Линейного парка на Морской набережной в Санкт-Петербурге проведут в следующем году. Работы выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по благоустройству.
Общая площадь улучшенной территории парка составит более 20 га. Реализация этого проекта на Васильевском острове ведется поэтапно с 2023 года. Уже благоустроены территории в устье реки Смоленки, включая сквер Александра Володина, участок у Новосмоленской набережной, где был установлен пешеходный фонтан.
В этом году работы выполняют на участке площадью более 74 тыс. кв. м. Специалисты завершают создание трех новых дорожек: двух пешеходных и одной велодорожки. Также они высадили 800 кустарников. В дальнейшем будут установлены 150 опор освещения, скамейки и урны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.