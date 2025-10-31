В 2026 году в Санкт-Петербурге завершат благоустройство Линейного парка

В этом году работы выполняют на участке площадью более 74 тыс. кв. м. Специалисты завершают создание трех новых дорожек: двух пешеходных и одной велодорожки. Также они высадили 800 кустарников. В дальнейшем будут установлены 150 опор освещения, скамейки и урны.