«Беларуськалий» заявил, что Солигорск не попадает в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты

«Беларуськалий» сообщил, что город Солигорск не попадает в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты 31 октября.
В официальном комментарии говорится:
«Во время проведения в цехе мембранного электролиза на 4-м рудоуправлении плановых работ по техническому обслуживанию запорной арматуры порожней емкости произошло разрушение соседней, что вызвало утечку соляной кислоты».
Напомним, что по предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре сотрудника предприятия. Их доставили в больницу и оказывают всю необходимую помощь.
Администрация «Беларуськалия» заявила:
«В соответствии с позицией плана ликвидации аварий, в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты город Солигорск не попадает».
Также на предприятии уточнили, что все цеха рудоуправления работают в штатном режиме.
Ранее мы писали, что СК обнародовал подробности ЧП с четырьмя пострадавшими на «Беларуськалии»: «Ударная волна повредила соседний резервуар с соляной кислотой».
