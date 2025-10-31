Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Беларуськалий» заявил, что Солигорск не попадает в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты

Беларуськалий: Солигорск не попадает в зону заражения от выброса соляной кислоты.

Источник: Комсомольская правда

«Беларуськалий» сообщил, что город Солигорск не попадает в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты 31 октября.

В официальном комментарии говорится:

«Во время проведения в цехе мембранного электролиза на 4-м рудоуправлении плановых работ по техническому обслуживанию запорной арматуры порожней емкости произошло разрушение соседней, что вызвало утечку соляной кислоты».

Напомним, что по предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре сотрудника предприятия. Их доставили в больницу и оказывают всю необходимую помощь.

Администрация «Беларуськалия» заявила:

«В соответствии с позицией плана ликвидации аварий, в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты город Солигорск не попадает».

Также на предприятии уточнили, что все цеха рудоуправления работают в штатном режиме.

Ранее мы писали, что СК обнародовал подробности ЧП с четырьмя пострадавшими на «Беларуськалии»: «Ударная волна повредила соседний резервуар с соляной кислотой».

Прочитайте, что изменится в Беларуси с 1 ноября 2025 в связи с ростом бюджета прожиточного минимума: у кого вырастут трудовые и социальные пенсии, пособия на детей и по уходу за пожилыми.

Еще узнайте, что можно и нельзя делать на Дмитриевскую Родительскую субботу 1 ноября, которую называют Дедовой.