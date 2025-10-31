Как в Башкирии отпразднуют Новый 2026 год: власти утвердили план мероприятий

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании организационного комитета по подготовке к новогодним праздникам. Согласно документу, республиканская новогодняя елка запланирована на 25 декабря 2025 года.
Организацией главного детского праздника займутся Министерства просвещения и культуры региона. На торжественное мероприятие пригласят детей из семей участников СВО, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении долга, а также отличников учебы, победителей олимпиад и творческих конкурсов. Особое внимание уделят детям из многодетных и малоимущих семей, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и оставшимся без попечения родителей.
Для юных гостей подготовят новогоднее представление и подарки. Программа празднования рассчитана на три дня, в течение которых Минздрав республики обеспечит медицинское сопровождение.
Согласно указу, муниципалитетам поручено организовать праздничные мероприятия во всех городах и районах республики, включая площадные гуляния с соблюдением всех правил безопасности. Местным администрациям также предписано обеспечить подарками детей из льготных категорий, включая маленьких жителей из новых регионов России и семей вынужденных переселенцев.
МЧС и силовые ведомства обеспечат противопожарную безопасность и охрану общественного порядка во время массовых мероприятий. Агентство по печати займется выпуском новогодней символики и полиграфической продукции.
