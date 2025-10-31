Как в Башкирии отпразднуют Новый 2026 год: власти утвердили план мероприятий

Организацией главного детского праздника займутся Министерства просвещения и культуры региона. На торжественное мероприятие пригласят детей из семей участников СВО, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении долга, а также отличников учебы, победителей олимпиад и творческих конкурсов. Особое внимание уделят детям из многодетных и малоимущих семей, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и оставшимся без попечения родителей.