Учащиеся колледжей Омской области представят свои бизнес-разработки

Первыми слушателями и критиками выступили однокурсники и преподаватели омских ссузов. Теперь студентам предстоит доработать свои идеи с учетом замечаний, которые они получили на предварительных защитах, и представить их экспертам. На конкурсе 7 ноября, который пройдет на площадке Омского регионального бизнес-инкубатора, участники представят около 15 бизнес-проектов. Все проекты получат рекомендации по дальнейшему развитию, а их авторы получат ценные подарки от организаторов.