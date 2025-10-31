Учащиеся колледжей Омской области представят свои бизнес-разработки

Учащиеся четырех ведущих колледжей Омской области представят жюри свои предпринимательские разработки в ходе проведения проекта «Вектор успеха». Программа организована в процессе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном правительстве.
Ключевая цель проекта — познакомить учащихся с основами ведения собственного дела и помочь им запустить стартапы. В этом году к нему присоединились четыре ведущих учебных заведения региона: Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского, Омский технологический колледж, Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции и Омский автотранспортный колледж.
Например, команда Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского предложила концепцию, объединившую экологичность и передовые технологии, — создание светильников из натуральной древесины. Студенты швейного отделения Омского технологического колледжа планируют изготавливать одежду для бальных и восточных танцев, хип-хопа, балета и других направлений.
Первыми слушателями и критиками выступили однокурсники и преподаватели омских ссузов. Теперь студентам предстоит доработать свои идеи с учетом замечаний, которые они получили на предварительных защитах, и представить их экспертам. На конкурсе 7 ноября, который пройдет на площадке Омского регионального бизнес-инкубатора, участники представят около 15 бизнес-проектов. Все проекты получат рекомендации по дальнейшему развитию, а их авторы получат ценные подарки от организаторов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.