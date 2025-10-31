В Таганроге высадят новые деревья взамен утраченных при реконструкции БСМП

Весной 2026 года в Таганроге проведут масштабную высадку деревьев и кустарников. Первыми участками выбрали улицы Дзержинского и Чехова — от Шевченко до сквера имени Антона Чехова. Новые аллеи заменят зеленые насаждения, утраченные во время реконструкции БСМП, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram канале.