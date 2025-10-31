Ричмонд
В Таганроге высадят новые деревья взамен утраченных при реконструкции БСМП

Весной 2026 года в Таганроге озеленят улицы Дзержинского и Чехова.

Источник: Комсомольская правда

Весной 2026 года в Таганроге проведут масштабную высадку деревьев и кустарников. Первыми участками выбрали улицы Дзержинского и Чехова — от Шевченко до сквера имени Антона Чехова. Новые аллеи заменят зеленые насаждения, утраченные во время реконструкции БСМП, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram канале.

— Все действия с зелеными насаждениями выполняются строго по разрешительной документации и после оценки состояния деревьев. Спил возможен только в отношении аварийных растений, которые представляют опасность, — подчеркнула Светлана Камбулова.

Решение о посадках принималось Консультационным советом по вопросам озеленения при администрации Таганрога — с участием общественности и специалистов. Также опубликованы фото деревьев, требующих замены.

— Весной 2026 года проведем масштабную компенсационную посадку. Это важный шаг к созданию более зеленого, уютного Таганрога, который будет радовать жителей и гостей города долгие годы.

