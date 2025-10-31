«Лiстапад»: народный артист России Дмитрий Певцов удостоен специального приза Президента Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный приз Президента Республики Беларусь «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» на XXXI Минском международном кинофестивале «Лiстапад» присужден народному артисту России Дмитрию Певцову, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко: кинофестиваль «Лiстапад» является знаковым событием, праздником добра и духовности.
«Спасибо большое, служу белорусско-российскому искусству», — сказал Дмитрий Певцов, поблагодарив за почетную награду.
XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад» проходит в Беларуси с 31 октября по 7 ноября под лозунгом «История, меняющая взгляд». Для участия в фестивале было подано более 3,6 тыс. заявок из 120 стран, отобрано 157 фильмов из 41 страны. На «Лістападзе» представлены работы участников из России, Китая, Индии, Ирана и Пакистана, а также из стран Европы. -0-
Фото Андрея Синявского.