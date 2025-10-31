Движение по путепроводу между ул. Московской и пр. Независимости откроют в ночь на 1 ноября

Олег Корзун подчеркнул, что на этом путепроводе была проведена очень серьезная и масштабная работа. «Мост был введен в эксплуатацию в 1963 году и после его обследования в 2022 году было принято решение о том, что необходимо проводить капитальный ремонт. После проведения определенных проектных работ в феврале 2025 года начался ремонт сооружения. Этот мост должен был ремонтироваться 24 месяца», — напомнил он.