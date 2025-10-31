31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по путепроводу между ул. Московской и пр. Независимости откроют в ночь на 1 ноября. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун, передает корреспондент БЕЛТА.
Олег Корзун подчеркнул, что на этом путепроводе была проведена очень серьезная и масштабная работа. «Мост был введен в эксплуатацию в 1963 году и после его обследования в 2022 году было принято решение о том, что необходимо проводить капитальный ремонт. После проведения определенных проектных работ в феврале 2025 года начался ремонт сооружения. Этот мост должен был ремонтироваться 24 месяца», — напомнил он.
Зампредседателя отметил серьезную и насыщенную работу предприятий, которые были задействованы в ремонте сооружения. «Работа велась круглосуточно, без выходных, независимо от погодных условий. Следует отметить, что работы проходили зимой и во время сильных проливных дождей, но это никого из рабочих не останавливало. Мы стремились минимизировать дискомфорт для жителей столицы, так как это важная артерия, соединяющая улицу Московскую и проспект Независимости», — подчеркнул Олег Корзун.
Планировалось, что мост откроется к Новому году, но шли быстрыми темпами и сроки сдвигались не раз. Но для такого раннего открытия есть еще одна причина. «Учитывая традицию в нашей стране — дарить подарки жителям к крупным праздникам, был сделан финальный рывок, чтобы подарить мост минчанам к 7 ноября — Дню Октябрьской революции. 1 ноября движение на путепроводе открывается, и с выходом общественного транспорта на дороги Минска мост будет полностью доступен. Добро пожаловать! Мы возвращаемся к привычной жизни», — заявил заместитель председателя.
За последние 5 лет реконструировано около 25 мостов и путепроводов. Работа планомерная и целенаправленная. План до 2030 года — полностью реконструировать все сооружения, вызывающие малейшие опасения.
Всего на работы по капремонту моста потребовалось 9 месяцев. Но до того, как открыть путепровод, он прошел этап строгих испытаний, которые прошли успешно. «Путепровод был испытан: если кто-то находился рядом, обратил внимание, что одновременно по нему двигалось 9 МАЗов. По результатам проведенных испытаний мост с запасом несет указанные нагрузки. По нормативам мост выдержал, соответствующий протокол получен, и решение о запуске движения по путепроводу принято», — рассказал директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панев.
Задачей был капитальный ремонт существующего путепровода с изменением расчетной схемы пролетных строений, пояснил он. С территории железной дороги убрали большое количество опор, а схема заменена на трехпролетное строение. Конструкция моста осталась прежней: четыре полосы движения. Изменилось покрытие пешеходных связей и была обновлена вся инфраструктура. Полностью смонтированы инженерные коммуникации, наружное освещение и иллюминация — теперь все светодиодное.
«Итогом всей стройки станет наведение порядка на прилегающих территориях: дополнительное озеленение, замена пешеходных связей и тротуаров. Все эти работы выполняются после снятия строительных городков и благоустройства территории, занятой строительной площадкой», — обратил внимание Сергей Панев.
Фото Виталия Пивоварчика.