Более 200 активистов поучаствовали в сборах «Академия героев» в Петербурге

Выездные сборы активов образовательных учреждений «Академия героев: сила поколения» состоялись с 9 по 14 октября в детском лагере отдыха «Зеленый огонек» Санкт-Петербурга по нацпроекту «Молодежь и дети». В мероприятии приняли участие 210 активистов из 22 школ и 27 сопровождающих педагогов, сообщили в администрации Колпинского района.
Событие объединило активных, инициативных и творческих ребят, готовых вносить свой вклад в развитие школы и района. Программа сборов включала в себя обучающие мероприятия и тренинги по командообразованию, лидерству и развитию личностных качеств, а также мастер-классы, направленные на раскрытие творческого потенциала.
Для сопровождающих педагогов организовали образовательные интенсивы: «Как управлять воспитанием в школе: пошаговая инструкция к применению» и «Возможности современной сферы воспитания: инструменты и ресурсы».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.