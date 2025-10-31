Средний размер платы за детсад в Башкирии увеличится на 5,4%

В Башкирии с 1 января 2026 года увеличится средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах. Соответствующий приказ подписал Министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин.
Согласно документу, среднемесячный размер платы установлен в размере 2238, 46 рубля. Это на 5,4% выше действующего тарифа, который с января этого года составлял 2123,78 рубля.
Новый норматив будет применяться во всех государственных и муниципальных образовательных организациях республики, реализующих программы дошкольного образования. Предыдущий приказ министерства о размере родительской платы признан утратившим силу с момента вступления в действие нового документа.
