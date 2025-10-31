Нотариусов обяжут предупреждать наследников о кредитах наследодателей

Сейчас наследник по своей инициативе может попросить нотариуса направить запрос в ЦККИ. Самостоятельно заявитель такую информацию получить не сможет. Банки также могут сами направлять нотариусу документ о наличии непогашенной задолженности. Тот, получив эту информацию, передает ее наследникам. Кроме того, при розыске наследственного имущества нотариусы отправляют в банки запросы о счетах и вкладах умершего. Они могут сообщить в своем ответе и о кредитных договорах наследодателя.