МНС о реестре автомобильных перевозок: платежи по рынку услуг такси увеличились более чем в два раза

В Министерстве по налогам и сборам подведены итоги работы налоговых органов с реестром автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, год назад введенным указом № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров».

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платежи в бюджет по рынку услуг такси увеличились более чем в два раза по итогам работы налоговых органов с реестром автомобильных перевозок. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерства по налогам и сборам.

В МНС подчеркнули, что указ и реестр обеспечили прозрачность сферы автомобильных перевозок пассажиров. Использование сведений о включенных в реестр участниках рынка автомобильных перевозок пассажиров позволяет налоговым органам дистанционно отслеживать полноту уплаты ими налогов и отражения доходов, а также применять к нарушителям комплекс мер, предусмотренных законодательством.

«За год действия реестра налоговыми органами проведена широкомасштабная профилактическая работа. Как результат, в текущем году повысилась налоговая дисциплина — по сравнению с 2024 годом платежи в бюджет по рынку услуг такси увеличились более чем в два раза, — отметили в МНС. — Дополнительно поступило в бюджет более Br8 млн».

Несмотря на то, что в два раза снизилось количество нарушений, вопрос полноты и своевременности уплаты налогов в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси остается актуальным.

Реестр наполняется новыми перевозчиками и водителями, но не все готовы добросовестно выполнять требования законодательства, подчеркнули в ведомстве.

С начала года налоговыми органами проведена 431 проверка, по которым предъявлено Br273 млн налогов. За нарушения при перевозках автомобилями-такси к административной ответственности привлечено 3,5 тыс. виновных лиц, на которых наложено Br13 млн штрафов. В настоящее время налоговыми органами проводятся проверки по 25 организациям такси, включая крупнейшего коммерческого перевозчика страны.

«С учетом продолжающегося выявления нарушений в сфере перевозок пассажиров по истечении достаточного периода для адаптации субъектов хозяйствования к действию норм указа № 32 налоговыми органами будет интенсифицирована профилактическая, разъяснительная и контрольная работа в отношении перевозчиков с максимальным применением возможностей, предоставленных указом. Цель — обеспечить прозрачность данной сферы и исключить случаи умышленного сокрытия доходов перевозчиками пассажиров и уклонения их от налогообложения», — заявили в МНС. -0-