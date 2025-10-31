МНС о реестре автомобильных перевозок: платежи по рынку услуг такси увеличились более чем в два раза

«За год действия реестра налоговыми органами проведена широкомасштабная профилактическая работа. Как результат, в текущем году повысилась налоговая дисциплина — по сравнению с 2024 годом платежи в бюджет по рынку услуг такси увеличились более чем в два раза, — отметили в МНС. — Дополнительно поступило в бюджет более Br8 млн».