Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чертковском районе Ростовской области устраняют последствия атаки БПЛА

Замгубернатора Михаил Корнеев осмотрел поврежденные от атаки беспилотников дома.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Касьяновка Чертковского района Ростовской области продолжаются работы по восстановлению домов, пострадавших при падении беспилотника. Режим чрезвычайной ситуации там ввели 30 октября. Как сообщили в правительстве, заместитель губернатора Михаил Корнеев прибыл на место по поручению главы региона Юрия Слюсаря.

— Чертковский район — одна из территорий, которая чаще других сталкивается с атаками беспилотников. К сожалению, есть последствия на земле. Администрация вместе с бизнесом системно ликвидирует ущерб, людям помощь оказывается своевременно, — отметил Михаил Корнеев.

По словам замгубернатора, уже собраны заявления на получение единовременной материальной помощи, проведены замеры окон, завезен металлический профлист для ремонта кровли. Представители администрации обсудили с жителями порядок оперативного восстановления домов.

Также Михаил Корнеев осмотрел объекты в селе Осикове, где ранее при атаке БПЛА были выбиты окна в корпусе и общежитии Чертковского техникума. Учебный процесс не прерывался, все повреждения уже устранены. В районе усилены меры безопасности и обследуются все здания, расположенные в зоне риска.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области будут судить мужчину, угрожавшего убийством людям в машине.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше