В Чертковском районе Ростовской области устраняют последствия атаки БПЛА

В хуторе Касьяновка Чертковского района Ростовской области продолжаются работы по восстановлению домов, пострадавших при падении беспилотника. Режим чрезвычайной ситуации там ввели 30 октября. Как сообщили в правительстве, заместитель губернатора Михаил Корнеев прибыл на место по поручению главы региона Юрия Слюсаря.
— Чертковский район — одна из территорий, которая чаще других сталкивается с атаками беспилотников. К сожалению, есть последствия на земле. Администрация вместе с бизнесом системно ликвидирует ущерб, людям помощь оказывается своевременно, — отметил Михаил Корнеев.
По словам замгубернатора, уже собраны заявления на получение единовременной материальной помощи, проведены замеры окон, завезен металлический профлист для ремонта кровли. Представители администрации обсудили с жителями порядок оперативного восстановления домов.
Также Михаил Корнеев осмотрел объекты в селе Осикове, где ранее при атаке БПЛА были выбиты окна в корпусе и общежитии Чертковского техникума. Учебный процесс не прерывался, все повреждения уже устранены. В районе усилены меры безопасности и обследуются все здания, расположенные в зоне риска.
