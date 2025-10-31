Участники из Еврейской АО вошли в число победителей конкурса «Семья года»

Семья Шкарупа из Ленинского района Еврейской автономной области вошла в число победителей X сезона Всероссийского конкурса «Семья года», сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства региона. Состязание проводилось в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Торжественная церемония награждения победителей прошла в Москве в Национальном центре «Россия» и объединила 89 самых дружных, творческих и социально активных семей со всей страны. Всего участие в конкурсе приняли почти 11 тыс. российских семей.
Супруги Николай и Светлана Шкарупа, прожившие в браке 26 лет и воспитавшие двоих сыновей, бережно хранят и активно пропагандируют казачьи традиции, а также участвуют в общественной жизни региона. Они победили в номинации «Семья — хранитель традиций».
Глава семьи, атаман Средне-Амурского окружного казачьего общества Уссурийского казачьего войска, в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции. Заслуженную награду на сцене получили его жена и младший сын.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.