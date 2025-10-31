В Санкт-Петербурге прошла конференция по благоустройству спальных районов

Санкт-Петербург входит в тройку лидеров индекса качества городской среды, а благоустроенные в ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» объекты регулярно получают высшие награды на всероссийских конкурсах. Так, в 2024 году сквер Расула Гамзатова получил Гран-при XV Национальной премии по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству. Благоустроенный скейт-парк в Колпине и Зеленогорский парк культуры и отдыха заняли первые места в различных номинациях премии «АЛАРОС».