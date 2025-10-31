В Санкт-Петербурге прошла конференция по благоустройству спальных районов

Международная конференция «От центра в районы: локальная идентичность города» прошла 16−17 октября в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.
Участники мероприятия обсудили стратегии создания комфортной городской среды с учетом исторического и культурного своеобразия районов.
Санкт-Петербург входит в тройку лидеров индекса качества городской среды, а благоустроенные в ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» объекты регулярно получают высшие награды на всероссийских конкурсах. Так, в 2024 году сквер Расула Гамзатова получил Гран-при XV Национальной премии по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству. Благоустроенный скейт-парк в Колпине и Зеленогорский парк культуры и отдыха заняли первые места в различных номинациях премии «АЛАРОС».
Сегодня в городе создают ландшафтно-градостроительные стратегии для каждого района, в основе которых лежит комплексный подход. Одним из важнейших направлений этой работы является благоустройство не только исторического центра и туристических маршрутов, но и всех без исключения районов Петербурга.
Например, в Московском районе в этом году благоустроили Смоленский сквер, где центральным элементом стала современная детская игровая зона с комплексом «Альпинист» — спортивно-игровым тренажером для развития ловкости и координации. Проект учитывает уже сложившиеся маршруты жителей, там пешеходные дорожки проложены по протоптанным тропинкам, а для комфортного отдыха установлены устойчивые к непогоде скамьи.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.