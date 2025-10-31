Пятая победа подряд! «Салават Юлаев» разгромил всухую «Адмирал»

Сегодня, 31 октября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Джек Родуолд (забросил шайбу в ворота соперников на девятой минуте матча), Александр Хохлачев (12), Артур Фаизов (16), Девин Броссо (51) и Прохор Корбит (60). Команде гостей не удалось забить ни одного гола.
«СЮ» после 20 игр с 18 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 2 ноября. Команда схлестнется в столице Башкирии с ярославским «Локомотивом».
