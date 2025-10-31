МЧС сообщило, что превышения допустимой концентрации паров вредных веществ на «Беларуськалии» не зафиксировано

В МЧС рассказали, что на месте происшествия на «Беларуськалии» ведутся работы по укреплению обвалования.
«Работниками МЧС на территории объекта (близи обвалования) взяты пробы воздуха на содержание паров вредных веществ — превышения предельно-допустимой концентрации не зафиксировано», — сообщили спасатели.
Напомним, что 31 октября во время проведения в цехе мембранного электролиза на 4-м рудоуправлении плановых работ по техническому обслуживанию запорной арматуры порожней емкости произошло разрушение соседней, что вызвало утечку соляной кислоты. По предварительным данным пострадали четыре сотрудника предприятия, которых доставили в больницу.
На месте происшествия состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Любанском райисполкоме. Известно также, что инцидент на работу 4-го рудоуправления «Беларуськалия» не повлиял. Спасатели сообщили, что на месте происшествия работают 10 единиц техники МЧС и 14 единиц техники предприятия.
Ранее мы писали, что «Беларуськалий» заявил, что Солигорск не попадает в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты.
Еще СК обнародовал подробности ЧП с четырьмя пострадавшими на «Беларуськалии»: «Ударная волна повредила соседний резервуар с соляной кислотой».
