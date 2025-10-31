Программный директор МКФ «Золотой Витязь»: наступает время бурного расцвета белорусского кино

«Более 100 лет в истории кино разные виды киноискусства существовали как бы отдельно: игровое, документальное, анимационное кино. А сегодня, несмотря на кризис в мировом кино, происходит симбиоз этих видов. Мы очень часто видим, что в документальном фильме присутствуют игровые реконструкции и анимационные вставки, то есть кино меняется», — пояснил член жюри.