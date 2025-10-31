Программный директор МКФ «Золотой Витязь»: наступает время бурного расцвета белорусского кино

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наступает время бурного расцвета белорусского кино во всех его проявлениях. Таким мнением с журналистами поделился член жюри конкурса неигрового кино Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», российский киновед, программный директор конкурсных программ МКФ «Золотой Витязь» Александр Семенюк, передает корреспондент БЕЛТА.
«Закончилась эпоха глобализма и, соответственно, наступила следующая эпоха развития национальных государств и национальных культур. Поэтому я вижу, что сейчас наступает самое время бурного расцвета белорусского кино во всех своих проявлениях, особенно анимации, игрового и документального кино. Думаю, что “Лістапад” зафиксирует это победное шествие белорусского кино», — сказал Александр Семенюк.
По его мнению, кинофестиваль — это место, где кинематографисты и зрители собираются, чтобы вместе с коллегами оценить, зафиксировать и проанализировать изменившиеся тенденции в кинопроцессе, а также наградить тех, кто иллюстрирует эти изменения.
«Более 100 лет в истории кино разные виды киноискусства существовали как бы отдельно: игровое, документальное, анимационное кино. А сегодня, несмотря на кризис в мировом кино, происходит симбиоз этих видов. Мы очень часто видим, что в документальном фильме присутствуют игровые реконструкции и анимационные вставки, то есть кино меняется», — пояснил член жюри.
«Тарковский любил повторять, что кино — это запечатленное время. Как и всякое искусство, оно отображает картину мира. Наша задача — увидеть, насколько профессионально запечатлена эта картина мира и видны ли в ней изменения, которые произошли в мировом историческом процессе», — подытожил Александр Семенюк. -0-