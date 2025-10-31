Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси ограничили движение литовских грузовиков белорусско-литовским участком границы

Движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы.

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничили движение литовских грузовиков белорусско-литовским участком границы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.

ГТК: прямая обязанность литовских служб — пропуск собственных перевозчиков через национальную границу.

Движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Данная мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке государственной границы.

МИД Беларуси напомнил Польше и Литве, что вопрос открытия границы не может решаться ими единолично.

Принятое решение призвано защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков. Закрытие границы с Литвой привело к их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления. На этих участках возникли серьезные заторы.

Как отметили в правительстве, введенная мера является соразмерной, оправданной и направлена на защиту добросовестных участников ВЭД от последствий односторонних решений литовских властей. -0-

Читайте также:

«Ситуация критическая». Сотни литовских фур застряли в Беларуси из-за закрытия границы Литвой «Люди же не виноваты!» История водителя, которого развернули литовские пограничники Baltnews: пока Литва воюет с «воздухом» и закрывает границу, страдают простые люди.

Фото Леонида Щеглова.