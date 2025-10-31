В Магадане в 2026 году завершат благоустройство площади

Благоустройство Магаданской площади планируют завершить в четвертом квартале следующего года в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении проектной деятельности правительства Магаданской области.
Обновление общественной территории позволит создать место для отдыха, проведения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, а также повысит туристическую привлекательность региона и уровень комфорта городской среды.
На площади уже полностью завершены подготовительные и демонтажные работы, выполнено укрепление берега скальной породой. Установлены фундаменты для опорных конструкций моста. В активной фазе находятся работы по сборке его конструкций, продолжаются работы по установке бордюров, укладке гранитных плит, тротуарной плитки, бетонированию и шлифовке покрытия площадки.
Также выполнены работы по устройству фундаментов, стен и перекрытий, канализации полов павильона «Портал». В павильоне «Палуба» выполнены фундаменты, дренажная система, ведется установка деревянных стоек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.