С научным интересом: как поддерживают молодых исследователей

Корпорация АФК «Система» второй раз подряд удостоилась Национальной премии «Наш вклад» 2023−2024 в категории «Крупный бизнес. Регион». В этом сезоне — с программой «Наука и бизнес: инвестиции в будущее», направленной на поддержку и развитие науки и молодых ученых. Это масштабная работа, которая включает несколько этапов — от профориентации до научных конкурсов и стажировок в высокотехнологичных компаниях АФК «Система». Программа направлена на достижение целей и задач Десятилетия науки и технологий и нацпроекта «Молодежь и дети», в этой сфере ставшего преемником нацпроекта «Наука и университеты».
От генетики до кванта.
Два года назад благотворительный фонд «Система», оператор АФК «Система» в области благотворительных и социальных проектов, начал поддерживать молодых перспективных ученых, работающих в приоритетных для корпорации областях. Разработка, поиск и внедрение научных инноваций всегда были важным направлением для АФК «Система», в состав которой входит несколько высокотехнологичных компаний.
Для самых юных БФ «Система» совместно с АНО «Национальные приоритеты» и Министерством науки и высшего образования РФ ежегодно проводит научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев». В нем участвуют школьники и студенты от 10 до 22 лет, и кому-то из них конкурс, возможно, открывает путь в большую науку.
В 2023 году БФ «Система» совместно с ГК «МЕДСИ» запустили конкурс медицинских инноваций. Цель конкурса — выявить и поддержать перспективных молодых ученых и специалистов в сфере охраны здоровья. Пятьдесят научных коллективов подали на конкурс 66 разработок. Шесть команд-участников, представивших самые перспективные, получили средства на продолжение проектов, а также поддержку экспертов.
Опыт оказался успешным, и в том же году корпорация провела более масштабное мероприятие — конкурс, охватывающий несколько перспективных направлений научных исследований. В 2023—2024 гг. совместно с Российской академией наук и «Роспатентом» БФ «Система» организовал и провел Конкурс молодых ученых, приуроченный к 300-летию РАН.
Участники представляли свои разработки в самых востребованных областях: «Искусственный интеллект и квантовые технологии», «Альтернативные источники энергии», «Генетика и биомедицина», «Новые материалы и химические процессы». Заявки на участие поступили из 89 российских регионов. Всего в конкурсе участвовали представители 71 образовательной и 50 научных организаций, они подали на конкурс 347 научных разработок. По итогам финансовую и экспертную поддержку получили 16 коллективов.
Ближе к науке и практике.
БФ «Система» отмечает важные преимущества такой работы с научным сообществом. Взаимодействие с научными и образовательными институтами происходит напрямую, сами ученые помогают формировать номинации и оценивать работы. В процесс вовлечены и представители высокотехнологичного бизнеса, заказчики новых разработок. Таким образом устраняются возможные трудности в диалоге между наукой и бизнесом, подход к научным разработкам становится более ориентированным на практику.
Победители и финалисты конкурсов получают сопровождение, становятся золотым научным фондом корпорации — их привлекают и к другим профильным мероприятиям фонда.
Цель программы — не только поддержать масштабные разработки и внедрить их в практику, но и поменять отношение к научной карьере в молодежной среде: повысить ее привлекательность, вовлечь больше молодых людей в наукоемкие инновационные отрасли, сделать их полноправными участниками решения приоритетных задач экономики и развития страны. Кроме того, научные конкурсы становятся площадкой для обмена мнениями, сотрудничества образовательных, научных организаций, бизнеса и государства.
В этом году БФ «Система» расширит программу и сосредоточится на развитии кадрового научного резерва в регионах — лидерах научно-технологического развития, а также создании банка инновационных разработок. Еще один новый проект — Школа молодых ученых на площадке Ангелово в Московской области. Здесь объединятся команды исследователей и разработчиков из «Биннофарм Групп», Natura Siberica и других крупных компаний-работодателей, заинтересованных в молодых научных кадрах.
Формировать научные сообщества в регионах поможет интеллектуальный клуб «Системный опыт» — встречи представителей науки и предпринимателей, которые на постоянной основе проводит БФ «Система» в каждом из федеральных округов страны.
Кроме того, корпорация планирует расширять сеть партнерств с научными организациями, государственными институтами развития, чтобы объединить опыт и ресурсы для поддержки молодых ученых и ключевых научных направлений.
Достижения ради будущего.
Национальная премия «Наш вклад» отмечает успехи бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей и реализации нацпроектов.
На участие в премии 2023−2024 гг. поступило более 600 заявок от 270 компаний со всей страны, включая новые регионы. Победителей определили в шести основных номинациях и ежегодной тематической. 219 компаниям присвоили статус «Партнер национальных проектов России».