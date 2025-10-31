С научным интересом: как поддерживают молодых исследователей

Корпорация АФК «Система» второй раз подряд удостоилась Национальной премии «Наш вклад» 2023−2024 в категории «Крупный бизнес. Регион». В этом сезоне — с программой «Наука и бизнес: инвестиции в будущее», направленной на поддержку и развитие науки и молодых ученых. Это масштабная работа, которая включает несколько этапов — от профориентации до научных конкурсов и стажировок в высокотехнологичных компаниях АФК «Система». Программа направлена на достижение целей и задач Десятилетия науки и технологий и нацпроекта «Молодежь и дети», в этой сфере ставшего преемником нацпроекта «Наука и университеты».