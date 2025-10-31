Полиция Ростова-на-Дону разыскивает 16-летнего подростка

Полиция Ростова-на-Дону разыскивает 16-летнего Ивана Григорьевича Улусьяна. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД.
По данным ведомства, 30 октября подросток ушел из дома и не вернулся. Был одет в темно-серую куртку с капюшоном, темные джинсы и черные кроссовки с белой подошвой. При себе имел мобильный телефон марки Redmi в черном корпусе.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ивана Улусьяна, просят обратиться в отдел полиции № 8 по телефону 249−20−60 либо по номеру 102.
Ранее в Ростове-на-Дону нашли 17-летнего подростка из Подмосковья, который исчез в конце августа. Два месяца его искали родные и волонтеры по всей стране: камеры наблюдения заметили школьника в московском метро, а детализация звонков помогла выйти на след его попутчиков.
