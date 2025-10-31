Новосибирские школьники изучили технологии создания видеоплатформ

Напомним, в «Уроке цифры» могут принять участие школьники с 1 по 11 класс. Для этого на сайте проекта в каталоге необходимо выбрать урок по теме «Видеоплатформа» и уровень сложности: 1−4, 5−9, 10−11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Новый этап проекта проходит с 27 октября по 16 ноября.