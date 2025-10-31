Новосибирские школьники изучили технологии создания видеоплатформ

«Урок цифры» на тему «Видеоплатформа» провели 30 октября для учащихся школы № 155 Новосибирска в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства области.
Занятие провели заместитель министра цифрового развития и связи региона Антон Лошаков и представитель по взаимодействию с регионами проектов «Сферум» компании VK.
Учащиеся узнали, как устроен современный сервис хранения и распространения видео на примере крупнейшей платформы. Они познакомились с технологиями, которые отвечают за стабильную работу сервиса и высокую скорость загрузки видео, научились работать с интерфейсами и делать контент привлекательным и удобным для пользователей. Также школьники смогли примерить на себя роли ИТ-специалистов, которые создают и развивают современные видеоплатформы.
«Ребятам интересно узнать, как работает сервис, которым они пользуются ежедневно, изучить его не только как пользователь, но и изнутри, попробовать силы в решении повседневных задач, с которыми сталкиваются разработчики, инженеры машинного обучения, специалисты по информационной безопасности, аналитики, копирайтеры и дизайнеры. Созданием и развитием платформы занимается огромная команда. Возможно, кто-то загорится какой-то из этих специальностей и сегодня определится с будущей профессией в ИТ», — отметил Антон Лошаков.
Напомним, в «Уроке цифры» могут принять участие школьники с 1 по 11 класс. Для этого на сайте проекта в каталоге необходимо выбрать урок по теме «Видеоплатформа» и уровень сложности: 1−4, 5−9, 10−11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Новый этап проекта проходит с 27 октября по 16 ноября.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.