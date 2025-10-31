В школе № 777 Санкт-Петербурга прошел День Университета ИТМО

Для учащихся 5−11-х классов были организованы десятки интерактивных площадок, где они могли увидеть, как наука работает в жизни. На площадке физиков школьники узнали, как создаются облака и каким образом можно управлять светом и звуком, а в мастерской цифровых технологий — попробовали себя в роли исследователей, изучая применение искусственного интеллекта и робототехники.