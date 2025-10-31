В школе № 777 Санкт-Петербурга прошел День Университета ИТМО

Традиционный День Университета ИТМО прошел на прошлой неделе в инженерно-технологической школе № 777 Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
В течение дня обучающиеся посетили лекции и мастер-классы, профориентационные практико-ориентированные мероприятия, которые провели около 70 преподавателей и студентов Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Мероприятия были посвящены программированию, информатике, химии, физике, экологии, цифровым технологиям и предпринимательству. Ученики узнали, как искусственный интеллект используется для поиска лекарственных соединений, почему важно развивать структурное мышление и каким образом цифровые решения влияют на современный рынок труда.
Для учащихся 5−11-х классов были организованы десятки интерактивных площадок, где они могли увидеть, как наука работает в жизни. На площадке физиков школьники узнали, как создаются облака и каким образом можно управлять светом и звуком, а в мастерской цифровых технологий — попробовали себя в роли исследователей, изучая применение искусственного интеллекта и робототехники.
«Для нас День университета — не просто традиция, а особый формат профессионального самоопределения. Он позволяет нашим школьникам увидеть науку живой, понять, что знания, которые они получают сегодня, — это фундамент их будущего. Мы благодарны Университету ИТМО за постоянное партнерство и вдохновение, которое он дарит ребятам», — отметила директор школы Вера Князева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.