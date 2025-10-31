Ричмонд
Лукашенко присудил спецприз на кинофестивале «Листопад» Дмитрию Певцову

Дмитрий Певцов получил на «Листопаде» специальный приз президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Дмитрий Певцов на церемонии открытия кинофестиваля «Листопад» в Минске получил специальный приз президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве», пишет БелТА.

Актер поблагодарил за почетную награду, сказав: «Спасибо большое, служу белорусско-российскому искусству».

Напомним, что XXXI Минский международный кинофестиваль «Листопад» будет проходить в Беларуси с 31 октября по 7 ноября.

Ранее мы писали, что Лукашенко оценил творчество российского актера Певцова.

Прочитайте, что российский актер Дмитрий Певцов рассказал, что у него такой же шпиц, как Умка Александра Лукашенко: «Почему сильные мужчины выбирают таких компактных друзей-пушистиков?».

Еще в Минске Дмитрий Певцов высказался о муже Ксении Собчак Константине Богомолове: «Он получил все на блюдечке с голубой каемочкой после женитьбы!».

