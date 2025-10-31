Посол Китая: все больше белорусских студентов выбирают изучение китайского языка

«Надеюсь, что вы станете практиками, соединяющими знания и действия. Нужно не только хорошо знать славную историю и уникальную культуру своей страны, понимать национальные особенности и культуру Китая, но и превращать полученные знания в реальные дела. Только так ваше понимание Китая и Беларуси перейдет от строк учебников к опыту жизни, и в конечном счете превратится в теплую и реальную силу, продвигающую отношения между нашими странами вперед. Во-вторых, надеюсь, что вы сможете стать наследниками дружбы между Китаем и Беларусью, мостом, соединяющим культуру двух народов, используя ваши языковые навыки и личный опыт, расскажете своим друзьям об объективном, многогранном и всестороннем Китае и познакомите китайцев с красотой и мудростью Беларуси. В-третьих, надеюсь, что вы станете участниками развития современности. В рамках инициативы “Один пояс — один путь” Китай и Беларусь имеют широкие перспективы сотрудничества в политике, экономике и гуманитарном обмене. В будущем вы сможете применять свои знания, активно участвовать в практическом сотрудничестве в различных сферах между нашими странами и внесете молодую энергию и мудрость в развитие и процветание Китая и Беларуси», — отметил посол. -0-