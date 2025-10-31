Посол Китая: все больше белорусских студентов выбирают изучение китайского языка

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последние годы все больше белорусских студентов выбирают изучение китайского языка. Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Чжан Вэньчуань на вручении ежегодной премии посла КНР в Белорусском государственном университете иностранных языков, передает корреспондент БЕЛТА.
«Белорусские студенты рассматривают китайский язык как окно для познания Китая и связи с миром. В то же время десятки тысяч китайских студентов уезжают учиться в Беларусь на ее академической почве. Такое взаимодействие и гуманитарный обмен в значительной степени способствуют взаимопониманию и сближению народов. Эта награда — подтверждение ваших стараний и выражение надежд на миссию, возложенную на вас в будущем», — сказал Чжан Вэньчуань.
Премия присуждается ежегодно студентам и учащимся учреждений среднего образования для оказания помощи в изучении китайского языка, понимании китайской культуры, а также для укрепления дружбы между двумя государствами. В этом году премии вручили в девятый раз.
Также награды получили образцовые учебные заведения в области преподавания китайского языка и учителя китайского языка, которые добились выдающихся успехов в преподавании.
Чжан Вэньчуань отметил, что Белорусский государственный университет иностранных языков — престижное высшее учебное заведение, подготовившее множество выдающихся специалистов и внесшее активный вклад в укрепление взаимопонимания народов Китая и Беларуси и взаимное обогащение цивилизаций. «В мае этого года студент вашего университета завоевал первое место в отборочном туре конкурса “Мост китайского языка” среди студентов Беларуси, что стало важным проявлением достижений в обучении китайского языка. Исходя из этого, мы выбрали именно ваш университет в качестве организатора данного мероприятия. В 2016 году посольство Китая в Беларуси учредило премию посла Китая с целью помочь белорусской молодежи изучить китайский язык, глубже познакомиться с китайской культурой, лучше служить делу национального развития Беларуси, сохранять и приумножать дружбу. 338 талантливых и отличившихся студентов удостоены этой почетной награды. Премия посла Китая стала ярким символом в сердцах тех, кто изучает китайский язык в Беларуси», — подчеркнул он.
«В этом году председатель Си Цзиньпин и Президент Александр Лукашенко дважды встречались и отметили стратегические направления развития и углубление всестороннего партнерства стран. Отношения между Беларусью и Китаем стали образцом дружественных межгосударственных отношений, а сотрудничество в области образования является одной из самых прочных и динамичных опор этого здания дружбы. Хотя между Китаем и Беларусью тысячи километров, цели наших государств совпадают — развитие стран и благополучие народов. На вас, студенты, возложена важная миссия сохранения и развития китайско-белорусской дружбы. Уверен, что среди вас обязательно появятся дипломаты, продвигающие развитие китайско-белорусских отношений, предприниматели, укрепляющие экономические связи, ученые и переводчики, способствующие гуманитарному обмену между народами», — сказал посол.
«Надеюсь, что вы станете практиками, соединяющими знания и действия. Нужно не только хорошо знать славную историю и уникальную культуру своей страны, понимать национальные особенности и культуру Китая, но и превращать полученные знания в реальные дела. Только так ваше понимание Китая и Беларуси перейдет от строк учебников к опыту жизни, и в конечном счете превратится в теплую и реальную силу, продвигающую отношения между нашими странами вперед. Во-вторых, надеюсь, что вы сможете стать наследниками дружбы между Китаем и Беларусью, мостом, соединяющим культуру двух народов, используя ваши языковые навыки и личный опыт, расскажете своим друзьям об объективном, многогранном и всестороннем Китае и познакомите китайцев с красотой и мудростью Беларуси. В-третьих, надеюсь, что вы станете участниками развития современности. В рамках инициативы “Один пояс — один путь” Китай и Беларусь имеют широкие перспективы сотрудничества в политике, экономике и гуманитарном обмене. В будущем вы сможете применять свои знания, активно участвовать в практическом сотрудничестве в различных сферах между нашими странами и внесете молодую энергию и мудрость в развитие и процветание Китая и Беларуси», — отметил посол. -0-