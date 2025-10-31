Telegram начал предлагать россиянам войти в свой аккаунт через почту

Отмечается, что возможность привязать e-mail появилась в разделе «Конфиденциальность». Теперь для входа на новом устройстве достаточно указать привязанный адрес электронной почты и ввести полученный на него код. Функция доступна в приложениях для iOS, Android и в версии для ПК.