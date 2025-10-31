Ричмонд
Telegram начал предлагать россиянам войти в свой аккаунт через почту

Функция доступна в приложениях для iOS, Android и в версии для ПК.

Источник: Аргументы и факты

Telegram начал предлагать ряду российских пользователей подтверждать адрес электронной почты при входе в аккаунт.

Отмечается, что возможность привязать e-mail появилась в разделе «Конфиденциальность». Теперь для входа на новом устройстве достаточно указать привязанный адрес электронной почты и ввести полученный на него код. Функция доступна в приложениях для iOS, Android и в версии для ПК.

До этого вход в Telegram осуществлялся двумя способами — с помощью QR-кода или по номеру телефона.

Ранее пользователей Telegram в ЕС предупредили о «конце свободного интернета».