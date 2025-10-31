Как защитить себя, если стали мемом: что важно знать

Сейчас в соцсетях популярны вирусные ролики, где обычные люди становятся мемами. Чаще всего это смешной контент, и никто не пострадал. Но иногда человек оказывается в мемах против своей воли, и тогда возникает вопрос, как действовать. Юрист Наталья Хакимова объяснила, что делать, если случайно стал объектом интернет-шутки. Об этом пишет телеканал 360.ru.