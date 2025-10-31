Как защитить себя, если стали мемом: что важно знать

Сейчас в соцсетях популярны вирусные ролики, где обычные люди становятся мемами. Чаще всего это смешной контент, и никто не пострадал. Но иногда человек оказывается в мемах против своей воли, и тогда возникает вопрос, как действовать. Юрист Наталья Хакимова объяснила, что делать, если случайно стал объектом интернет-шутки. Об этом пишет телеканал 360.ru.
Если мем веселый и безобидный, не стоит драматизировать. Срок популярности у таких шуток обычно короткий, а самоирония поможет легче пережить вирусную «славу». Если же мем неприятный или унизительный, проблему решить гораздо сложнее.
— Искать и судиться с теми, кто создал и разослал это произведение, будет очень сложно, это будет практически невозможно. Еще, по-моему, такой судебной практики пока не было, — пояснила специалист.
Юрист добавила, что если удается выяснить, кто создал мем с вашим изображением, ситуация становится проще. В этом случае можно обратиться к автору с требованием удалить контент, а при отказе — подать в суд и потребовать компенсацию за незаконное использование фото, моральный ущерб и ущерб репутации.