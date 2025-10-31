В Колпинском районе Санкт-Петербурга прошла акция «Территория здоровья»

Акция «Территория здоровья» прошла 18 октября в торгово-развлекательном комплексе «ОКА» в Колпине Санкт-Петербурга, сообщили в местной администрации. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Участники акции получили рекомендации от врачей профилактической медицины и врача-гериатра, измерили уровень глюкозы в крови, прошли спирометрию, исследование сердца, а также проверили рост, вес, внутриглазное давление и состав тела с помощью биоимпедансометрии.
Мероприятие организовали сотрудники центра здоровья Колпинского района, действующего на базе поликлиники № 95. Подобные акции способствуют раннему выявлению факторов риска хронических заболеваний и формируют культуру заботы о собственном здоровье.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.