Новосибирская компания ускорила выпуск металлоконструкций почти на 21%

«Мы совместно с сотрудниками предприятия проанализировали состояние процесса, провели картирование. Обнаружили, например, что процесс на участке чистки может растягиваться из-за того, что нужно дополнительно обрабатывать неровный сварочный шов. Или газовая резка работает некорректно, а замена баллона с газом может быть достаточно долгой. Кроме того, склад черновой продукции бывает переполнен и оператору приходится дополнительно искать место для хранения», — рассказал старший руководитель проекта регионального центра компетенций Сергей Дворецкий.