Новосибирская компания ускорила выпуск металлоконструкций почти на 21%

Компания «Сибдорсервис» из Новосибирска сократила время производства металлоконструкций почти на 21% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Региональном центре компетенций Новосибирской области.
В проекте компания оптимизировала производство металлоконструкций для благоустройства автомобильных дорог. В прошлом году объем выпуска такой продукции составил 3,1 млн тонн.
«Мы совместно с сотрудниками предприятия проанализировали состояние процесса, провели картирование. Обнаружили, например, что процесс на участке чистки может растягиваться из-за того, что нужно дополнительно обрабатывать неровный сварочный шов. Или газовая резка работает некорректно, а замена баллона с газом может быть достаточно долгой. Кроме того, склад черновой продукции бывает переполнен и оператору приходится дополнительно искать место для хранения», — рассказал старший руководитель проекта регионального центра компетенций Сергей Дворецкий.
Для устранения этих потерь на предприятии стали выдавать комплекты расходных материалов каждому сварщику в начале смены, организовали удобный проход к месту хранения баллонов, назначили ответственного за замену баллонов и отремонтировали оборудование для газовой резки. Изменения позволили увеличить выработку на 21%.
Напомним, с требованиями участия в нацпроекте можно ознакомиться на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.