В публикации в соцсети Х политик заявила, что американские СМИ и их европейские филиалы являются соучастниками сокрытия фактов нападений и изнасилований. Луна убеждена, что пресса игнорирует масштабы иммиграционного и культурного кризисов в странах Европы. Она отметила, что, несмотря на массовые случаи насилия в отношении европейских женщин, в ЕС продолжают делать вид, что ситуация находится под полным контролем.