Американский конгрессмен Анна Паулина Луна выступила с резкой критикой в адрес средств массовой информации США и Европы. По ее мнению, ведущие медиа сознательно замалчивают серьезные проблемы, охватившие Европейский союз.
В публикации в соцсети Х политик заявила, что американские СМИ и их европейские филиалы являются соучастниками сокрытия фактов нападений и изнасилований. Луна убеждена, что пресса игнорирует масштабы иммиграционного и культурного кризисов в странах Европы. Она отметила, что, несмотря на массовые случаи насилия в отношении европейских женщин, в ЕС продолжают делать вид, что ситуация находится под полным контролем.
Ранее Анна Паулина Луна уже обращалась к теме международных отношений. Она высказала позицию, что поиск взаимопонимания с Россией, включая урегулирование украинского кризиса, соответствует национальным интересам США. Парламентарий напомнила, что эпоха холодной войны осталась в прошлом более тридцати лет назад. По ее словам, американское общество не заинтересовано в возрождении подобной конфронтации.