Ивановская область сохраняет лидерство в легкой промышленности благодаря инновациям и росту производства

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов посетили новое производство компании «Фотопринт-Иваново», где запущен полный цикл выпуска мембранных материалов.
«Производство мембранных лент — единственное в своем роде. Благодаря поддержке Федерального фонда развития промышленности сегодня есть возможность производить всю необходимую номенклатуру продукции, которая нужна нашей стране. Это дополнительный шаг к формированию нашего технологического суверенитета», — отметил замглавы Минпромторга Иван Куликов.
Запуск комплекса по производству мембран, герметизирующих лент, трикотажа и флиса по единым стандартам, что способствует импортозамещению и укреплению технологической независимости страны. Мощность оборудования составляет 150 млн единиц в год. Ранее такие ленты поставлялись из-за рубежа, теперь производство полностью локализовано.
Фото: Дмитрий Рыжаков, пресс-служба правительства Ивановской области.
Губернатор Станислав Воскресенский подчеркнул: «Мы уже стали лидерами по производству трикотажных тканей: буквально за последние пять лет развернули производство такого масштаба, что ¾ трикотажа страны теперь производит Ивановская область. Появились мембранные ткани, появилась переработка из старой одежды в нити и новую продукцию. Очень приятно, что “Фотопринт” на месте не стоит — не только ткани производит, но и теперь мембранные ленты».
Проект реализации нового производства осуществляется в рамках специального инвестиционного контракта и при поддержке федеральной субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
На предприятиях Ивановской области выпускается 97% российских ворсовых тканей, 96% медицинской марли, 81% трикотажного полотна, 79% хлопчатобумажных тканей, 81% постельного белья и 62% спецодежды. За первые восемь месяцев 2025 года предприятия региона увеличили выпуск спецодежды на 15%, а общий объем производства текстильной и швейной продукции превысил 102 миллиарда рублей.