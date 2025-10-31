В лицее Санкт-Петербурга прошли соревнования по городошному спорту

Районные соревнования по городошному спорту среди учащихся младших классов состоялись 21 октября на территории лицея № 273 имени Л. Ю. Гладышевой в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Состязания были организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
В соревнованиях приняли участие команды из общеобразовательных школ и детско-юношеских спортивных клубов района. Руководство и координацию мероприятия осуществлял квалифицированный тренер высшей категории Алексей Сосенков.
По итогам соревнований первое место заняла команда школы № 452, второе — лицея № 273 и третье — школы № 258.
Организаторы мероприятия выразили глубокую признательность всем участникам соревнований, а также педагогам и тренерам, обеспечившим подготовку команд, за активное участие, высокий уровень профессионализма и вклад в популяризацию городошного спорта среди подрастающего поколения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.