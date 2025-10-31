Ричмонд
WP: Мадуро обратился к России с просьбой о срочной военной помощи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой о срочной военной помощи — он запросил защитные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США.

В частности, обращение в Москву было сделано в форме письма, адресованного президенту страны Владимиру Путину, и должно было быть доставлено во время визита высокопоставленного помощника Мадуро в столицу в октябре.

Также венесуэльский лидер написал письмо председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о «расширении военного сотрудничества» и ускорении производства китайскими компаниями систем радиолокационного обнаружения для противодействия «эскалации с США».

— В своем послании Мадуро подчеркнул серьезность предполагаемой агрессии США в Карибском бассейне, представив военные действия США против Венесуэлы как действия против Китая из-за общей идеологии, — передает газета.

25 октября Николас Мадуро публично призвал президента США Дональда Трампа отказаться от военных действий против его страны на фоне сообщений в СМИ о планах Вашингтона нанести удары по территории Венесуэлы. 31 октября глава Белого дома уточнил, что у него нет планов наносить удары по стране.

Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
