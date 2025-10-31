Сергей Собянин открыл модернизированный сурдологический центр

Москва продолжает строить медицину будущего. Мэр Сергей Собянин открыл современный сурдологический центр, ставший частью Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского.
«В Москве открылась новая современная клиника по лечению слуха. Ранее приспособленные мощности располагались в жилых домах, несмотря на то, что клиника Свержевского, институт является головным не только для Москвы, но и для всей страны. Сегодня они получили соответствующую базу, соответствующую клинику, оснащенную самым современным оборудованием не только в стране, но и в мире», — заявил Собянин.
Мэр также отметил, что благодаря новейшей аппаратуре, установленной в центре, удастся значительно сократить сроки пребывания пациентов в стационаре.
В новом здании объединены детское и взрослое отделения, ранее располагавшиеся на первых этажах жилых домов в Гагаринском и Хорошевском районах.
Масштабная реконструкция здания 1991 года постройки, в котором разместился центр, велась с января 2024 по август 2025 года по адресу: Загородное шоссе, дом 18а, строение 13.
Семиэтажный корпус с подвалом, прошедший полную модернизацию, полностью соответствует современным стандартам московского здравоохранения. Площадь центра увеличилась в три раза по сравнению с предыдущими помещениями, достигнув 4,6 тысячи квадратных метров.
Мощности центра возросли вдвое — до 500 посещений в день. Создана доступная среда, расширены зоны ожидания, кабинеты оснащены передовой техникой. Установлено свыше 600 единиц новейшего медицинского оборудования — от звукоизолированных кабин до системы свободного звукового поля, сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В центре созданы максимально комфортные условия для пациентов: расширены зоны ожидания, обустроены удобные регистратуры и входные группы.
В штате центра — 103 сотрудника, включая 43 врачей, 13 научных сотрудников, 9 медицинских логопедов и 17 сотрудников среднего медицинского персонала.
По словам директора Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского Андрея Крюкова, в новой клинике созданы уникальные возможности мирового уровня. Оснащение центра позволяет врачам проводить комплексное исследование функций внутреннего уха, слуха и равновесия.
В сурдологическом центре впервые установлена система рентгеновской компьютерной томографии для проведения КТ-исследований височных костей. Размещение подобного оборудования в жилых домах, где ранее располагались сурдоцентры, было технически невозможным.
В распоряжении специалистов — более 600 единиц современной медицинской техники и изделий, в том числе шесть звукоизолированных кабин, 46 клинических аудиометров, высокотехнологичная система свободного звукового поля и 32 импедансометра для ранней диагностики заболеваний ЛОР-органов. Помимо этого, в центре имеются семь систем регистрации вызванных слуховых потенциалов, 20 систем для регистрации отоакустической эмиссии, 39 ЛОР-комбайнов, 17 устройств для беспроводного и проводного подключения слуховых аппаратов, система для измерений в реальном ухе, умное зеркало для коррекции произношения и многое другое.