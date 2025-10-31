WP: Президент Венесуэлы Мадуро обратился к России за военной помощью

Президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы обратился к России с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов в условиях наращивания американских сил в Карибском регионе, сообщает The Washington Post. Соответствующее письмо, по утверждению газеты, якобы уже направлено президенту РФ Владимиру Путину.
Венесуэла также якобы запросила военную помощь у Китая и Ирана для укрепления обороны. В письме Си Цзиньпину Мадуро, по данным WP, он мол попросил расширить военное сотрудничество. Глава Минтранса Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес поддерживает контакт с Ираном и планирует визит для обсуждения поставок военной техники.
Стоит отметить, что ни Венесуэла, ни Россия эту информацию не подтверждали и пока еще даже не комментировали. Все данные остаются на совести редакции The Washington Post, традиционно ссылающейся на «анонимные источники и документы».
Ранее KP.RU сообщил, что в Конгрессе США всерьез обсуждают военное свержение президента Венесуэлы Мадуро — суверенно и легитимно избранного лидера суверенной державы.