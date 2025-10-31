Ричмонд
В Ростовской области участников «Сделано на Дону» стало на 65% больше

Знак качества получили почти 160 предприятий Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Число участников системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» за год выросло на 65% — почти до 160 предприятий. Об этом рассказал первый замгубернатора Алексей Господарев на заседании совета по работе системы в пятницу, 31 октября.

— Знак «Сделано на Дону» должен стать для покупателя маяком при выборе товаров и услуг: он подтверждает не только безопасность продукции, но и дополнительные требования к качеству, — отметил Алексей Господарев.

Система действует в регионе 12 лет. Для участников — льготный лизинг, поручительства до 70% и кредиты от 1% годовых. Благодаря соглашению с Российским экспортным центром 30 донских компаний уже получили сертификат «Сделано в России» на основании свидетельства «Сделано на Дону».

