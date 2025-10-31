Ричмонд
Пшемыслав Садура заявил о риске народных расправ над украинцами в Польше

Польский социолог Пшемыслав Садура заявил, что отношение поляков к украинцам заметно ухудшается и может привести к вспышкам насилия. Об этом сообщает местный портал Onet.

По словам эксперта, в обществе растет уровень неприязни, и ситуация может дойти до открытых расправ над украинцами.

По словам эксперта, в обществе растет уровень неприязни, и ситуация может дойти до открытых расправ над украинцами.

Садура отметил, что среди поляков набирает популярность мнение о том, что приезжие получают слишком легкий доступ к социальным выплатам и государственным услугам, чем наносят ущерб экономике страны, передает Onet.

В октябре глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что у страны больше нет возможности принимать мигрантов с Украины.

Консервативные политики в Германии и Польше недовольны притоком молодых украинских беженцев после того, как Киев отменил ограничения на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее двух украинцев задержали в польском городе Катовице по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки, их арестовали. Украинцы собирали данные о военных, а также о критической инфраструктуре. Их будут держать под стражей три месяца.