CNN: Пентагон одобрил поставку крылатых ракет Tomahawk Украине

Министерство войны США одобрило поставку крылатых дальнобойных ракет Tomahawk Украине, но окончательное решение по этому вопросу примет президент страны Дональд Трамп. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников.

— По словам трех американских и европейских чиновников, знакомых с ситуацией, Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности Tomahawk, оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США, оставив окончательное политическое решение за президентом Дональдом Трампом, — передает телеканал.

18 октября в СМИ появилась информация, что во время переговоров за закрытыми дверьми в Белом доме Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США не будут поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Журналисты отметили, что встреча американского и украинского лидеров прошла «непросто»: во время переговоров прозвучало несколько резких высказываний.

28 октября автор блога «Ланьфэн говорит» выразил мнение, что предупреждение президента России Владимира Путина о «сокрушительном ответе» на применение американских ракет Tomahawk против России повлияло на позицию Дональда Трампа.

Новость дополняется.

