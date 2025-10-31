Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с тремя космонавтами

31 октября, Пекин /БЕЛТА — СИНЬХУА/. Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым космическим кораблем «Шэньчжоу-21» 31 октября стартовала к орбитальной станции «Тяньгун». На борту корабля находятся три космонавта.
Запуск состоялся в соответствии с графиком в 23.44 по пекинскому времени (18.44 по минскому времени) с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
Экспедиция проведет на станции «Тяньгун» шесть месяцев. За это время китайские специалисты планируют провести 27 новых научных и прикладных исследований.
На корабле «Шэньчжоу-21» на станцию будут доставлены четыре мыши — два самца и две самки. Официальный представитель управления программы пилотируемых полетов КНР Чжан Цзинбо ранее сообщил, что Китай впервые проведет научные эксперименты на грызунах в космосе, по его словам, исследование на орбите направлено главным образом на изучение влияния космических условий, таких как микрогравитация и замкнутое пространство, на поведение животных.
Впоследствии мыши будут доставлены на Землю для проведения дальнейшего исследования реакций на стресс и адаптивных изменений в их различных тканях и органах в условиях космической среды. -0-