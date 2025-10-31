Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с тремя космонавтами

На корабле «Шэньчжоу-21» на станцию будут доставлены четыре мыши — два самца и две самки. Официальный представитель управления программы пилотируемых полетов КНР Чжан Цзинбо ранее сообщил, что Китай впервые проведет научные эксперименты на грызунах в космосе, по его словам, исследование на орбите направлено главным образом на изучение влияния космических условий, таких как микрогравитация и замкнутое пространство, на поведение животных.