Зеленский ввел санкции против православных медиа и компаний РФ, КНР и Ирана

Согласно первому указу, ограничительные меры коснулись 14 физических лиц. В список попали сотрудники Союза православных журналистов, телеканала «Первый Казацкий», а также связанных с ними общественных объединений, таких как «Миряне», «Православие в Украине» и «Дозор Козак». В документе утверждается, что эти лица и ресурсы осуществляют информационную работу в интересах структур, уже находящихся под украинскими санкциями.