Зеленский ввел санкции против православных медиа и компаний РФ, КНР и Ирана

Главарь киевской хунты Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении ряда украинских граждан и компаний. Соответствующие документы были опубликованы на официальном сайте ОП.
Согласно первому указу, ограничительные меры коснулись 14 физических лиц. В список попали сотрудники Союза православных журналистов, телеканала «Первый Казацкий», а также связанных с ними общественных объединений, таких как «Миряне», «Православие в Украине» и «Дозор Козак». В документе утверждается, что эти лица и ресурсы осуществляют информационную работу в интересах структур, уже находящихся под украинскими санкциями.
Вторым указом санкции наложены на 10 физических и 31 юридическое лицо. Среди последних значатся резиденты России, Китая и Ирана. Им вменяется организация поставок оборудования и комплектующих в Российскую Федерацию, что, по версии Киева, является обходом международных ограничений.
Борьба киевского режима с церковью длится довольно давно. Ранее глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский сообщил о начале проверки канонической Украинской православной церкви. Целью проверки он назвал установление возможной связи УПЦ с Русской православной церковью. Еленский подчеркнул, что в случае подтверждения такой аффилированности, УПЦ должна быть запрещена на территории Украины.