Горе-папашка гнусно поступил со своим ребенком и скрылся: его разыскивают в двух регионах России

Житель Башкирии лишил своего ребенка двух миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба судебных приставов Башкирии объявила в исполнительный розыск 43-летнего Альберта Гарифуллина. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

На мужчину завели исполнительное производство о взыскании денег на содержание ребенка. Общий размер задолженности превысил два миллиона рублей. По данным ФССП, мужчина он может скрываться от приставов в Тольятти.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Альберта Гарифуллина, просят сообщить в дежурную часть ФССП Башкирии по телефонам 8 (996) 290−88−50 и 8 (347) 273−56−40.

